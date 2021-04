Bars et restaurants : la réouverture se prépare

Pour la première fois depuis presque six mois, le restaurateur landais que nous avons rencontré a reçu une livraison. "Les noix de Saint-Jacques, il en est arrivé 300 kg hier matin", a-t-il confié. Des Saint-Jacques congelés pour en faire profiter les clients à la réouverture. "La semaine prochaine, la saison de la Saint-Jacques est finie. Nous étions donc condamnés pour avoir les coquilles et les noix en grosse quantité", a-t-il poursuivi. Le restaurant de poissons "La Pêcherie ducamp" propose uniquement des produits frais. Pour décider de ce qu'il y aura à la carte, le gérant se tourne vers les fournisseurs. Un casse-tête à quelques semaines d'une possible reprise. "On essaie de paramétrer dans quelle situation on risque d'être si c'est le 15 mai, si c'est le 30 mai, si c'est le 15 juin. Les produits ne sont pas les mêmes. Il faut qu'on soit capable de comprendre ce que nous risquons d'avoir le jour de l'ouverture", a expliqué Frédéric Dulud. À Capbreton, de nombreux restaurateurs se préparent. Objectif, rouvrir les terrasses à la mi-mai, date évoquée par l'exécutif. Comment les clients seront-ils accueillis ? La réouverture des terrasses sera-t-elle rentable ? Plus de détails dans la vidéo au-dessus de cet article.