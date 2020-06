Bars et restaurants : les derniers préparatifs avant la réouverture

Dès mardi 2 juin, les cafés et les restaurants en zone verte pourront rouvrir leurs portes après 77 jours de fermeture. Mais avec des conditions sanitaires strictes. Un sens de circulation pour les clients, port du masque pour le personnel en salle et en cuisine, tables espacées d'un mètre... À quoi va ressembler votre prochain dîner ? Reportage à Tours. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.