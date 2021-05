Bars, restaurants, commerces : le protocole des ouvertures

Pour les restaurants comme pour les bars, le déconfinement sera donc progressif. Dès le 19 mai, comme annoncé, l'ouverture des terrasses à 50 % de leurs capacités, six personnes à table, pas plus. Dès le 9 juin, en revanche, l'ouverture des terrasses à 100 % et 50 % seulement en salles. "On se fait une joie d'accueillir nos clients. On regarde la météo tous les jours, et là, on s'aperçoit qu'on ne pouvait accueillir que la moitié de nos potentiels clients en terrasse. Alors j'espère également que la ville de Paris ou les grandes villes et les grandes métropoles vont mettre en place des extensions de terrasses qui nous permettrons de compenser cette mauvaise nouvelle assez rapidement parce que là, on est en mode survie", déplore David Zenouda, représentant de l'UMIH (Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie). Côté magasins, réouverture aussi le 19 mai, 8 m² par client, 4 m² ensuite par personne à partir du 9 juin. Des jauges qui devraient disparaître à la fin du mois de juin. Pour ce qui est des cinémas, des salles de concert et de spectacle, ils ne pourront recevoir du public qu'à hauteur de 35 % de leur capacité le 19 mai, avec un plafond de 800 spectateurs. Une jauge qui devrait monter à 65 % le 9 juin pour disparaître enfin à la fin du mois de juin. Pas d'ouverture en revanche pour les salons, foires et festivals. Réouverture possible le 9 juin seulement avec des jauges qui restent à définir et leur présentation obligatoire d'un pass sanitaire au-delà de 1 000 personnes. Très attendu enfin le retour des invités lors des cérémonies religieuses et des mariages en mairie. Le 19 mai, un siège sur trois pourra être occupé, et un sur deux dès le 9 juin. Plus de restriction en revanche dès le 30 juin.