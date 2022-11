Basilicate : la botte secrète de l'Italie

Un air de grand ouest américain au sud de l'Italie. Ce relief aride et écorché est le terrain de jeu des trois habitants que nous avons rencontrés.cIls parcourent ces chemins au moins deux fois par mois et y voient à chaque fois un paysage différent. "Ce paysage silencieux, pauvre, dénudé... On se croirait sur la Lune", s'enthousiasme Sara Barati. "Les calanques semblent toutes identiques, mais elles sont chacune unique. On peut y voir les bosses d'un dromadaire, d'un chameau et deviner les cornes du diable", ajoute Maurizio Rosito. Ces immensités d'argile sculptées par le vent, la pluie et le soleil nourrissent l'imagination. Ce qui est bien réel, ce sont les coquillages, alors que nous sommes à plus de 25 km des côtes. La mer submergeait complètement ces collines il y a plusieurs centaines de milliers d'années. Là-bas, la terre est capricieuse. Après un glissement de terrain en 1963, le village perché de Craco a dû être évacué. Le temps s'y est depuis suspendu. Et c'est ce qui attire Eugenio Costantini, passionné d'exploration urbaine. "Je cherche la nostalgie d'une ère perdue et une certaine forme de spiritualité", déclare-t-il. Comme lui, de nombreux photographes viennent immortaliser le village fantôme. TF1 | Reportage L. Malnoy, L. Pensa