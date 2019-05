Baskets made in Africa : le pari gagnant d’un Français

Il s'agit d'uns des nouveaux ateliers textiles du monde. L'Éthiopie attire de plus en plus d'investisseurs notamment Français. L'un d'entre eux, Mehdi Slimani, a décidé d'y faire fabriquer des baskets avec le souci de contribuer au développement du pays. Il a lancé sa marque Sawa Shoes en 2012. Aujourd'hui, ses chaussures se vendent surtout en France. Pour les avoir, il faut débourser entre 75 et 125 euros. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.