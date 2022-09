Baskets, montres : ils achètent pour revendre plus cher

Il y a quelques mois, une file d'attente interminable s'était formée pour la sortie d'une montre. Parmi eux se trouvent des amateurs de bijoux, mais aussi des spéculateurs venus uniquement pour gagner de l'argent. Dans la vidéo en tête de cet article, cette montre rare, vendue 250 euros se revendra deux à trois fois son prix sur le second marché. Figurines, cartes de jeu, bijoux... Spéculer sur des objets est une tendance de plus en plus forte. Corentin Duclos, par exemple, investit dans les vêtements d'occasion qu'il revend ensuite sur Internet. Ce jeune étudiant y passe une heure par jour en semaine et trois fois plus le week-end. S'il revend un vêtement à 2 000 euros, il gagne 1 000 euros de bénéfice. Alors, il a passé à la vitesse supérieure. Pour vendre davantage, il se fournit désormais auprès d'une start-up. Depuis quelques années, un produit est particulièrement ciblé par les spéculateurs : les baskets rares. On en trouve dans ce dépôt-vente , mais en boutique traditionnelle, elles sont introuvables. Pour se procurer des modèles qui sont rares, les marques organisent des tirages au sort, les "raffle". Beaucoup de monde y participent pour la porter, mais aussi pour la revendre plus cher. Le marché des baskets rares s'envole et est encore plus spectaculaire sur Internet. TF1 | Reportage D. Piereschi, S. Fortin