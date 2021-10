Baskets : pourquoi elles s’arrachent à prix d’or

C'est un prix record pour des chaussures portées lors d'un match. Cette paire de Nike Air Jordan a été vendue hier à 1,3 million d'euros aux États-Unis. La légende du basket Michael Jordan les a portés au début de sa carrière en 1984. On peut même y voir les traces d'usure. Pour comprendre ce phénomène, nous avons rencontré un spécialiste du sport, Jean Leclercq, spécialiste du marché du sport, lors d'une exposition sur les baskets au musée de l'Homme. "Ces dernières chaussures, qui se sont vendues, sont des chaussures qui ne pourront jamais être faites, qui ont été portées par Michael sur des terrains et qui ont été uniquement produites à quelques exemplaires. Et quand vous avez la combinaison d'une extrême rareté avec un personnage avec une aura exceptionnelle, vous aurez fatalement un prix exceptionnel", explique-t-il. Grâce à ces icônes du sport, le marché de la basket est en plein essor. En boutique, on en trouve à tous les prix, quelle que soit la marque. Tous ces modèles pourraient ensuite prendre de la valeur, mais cela reste aléatoire. La rareté, c'est le maître mot. Un jeune passionné est venu voir les modèles disponibles en magasin. Celui qu'il voulait au départ est inaccessible. Des paires vendues jusqu'à plusieurs dizaines milliers d'euros sur des sites spécialisés, où l'on trouve des modèles plus ou moins rares selon les couleurs, les matières, et même les tailles. C'est ainsi que des chaussures vendues 13 euros dans la grande distribution se retrouvent à plusieurs centaines d'euros sur Internet.