Basketteuse contre marchand d'armes : les dessous d'un échange de prisonniers

Elle était une star du basket américain, une joueuse spectaculaire de 2,06 mètres, double médaillée d'or olympique. Alors forcément, son arrestation à Moscou en février avait choqué et son histoire passionnait l'Amérique. Elle avait ensuite été condamnée à neuf ans de prison, pour possession d'une cigarette électronique au cannabis, autorisée aux États-Unis mais interdite en Russie. Elle était détenue dans cette pénitentiaire isolée. Ce jeudi matin, les chaînes américaines ont interrompu leur programme pour annoncer la nouvelle. "L'administration Biden avait négocié des mois au plus haut niveau avec la Russie, malgré les très fortes tensions entre les deux pays, liées à la guerre en Ukraine. Et ce matin, le président américain a annoncé, lui-même, cette libération aux côtés de l'épouse de la joueuse", rapporte notre reporter. Sa libération a été obtenue contre celle d'un trafiquant d'armes russe, Viktor Bout, un ancien pilote de l'armée soviétique surnommé le "marchand de mort". Pour avoir livré des armes dans de nombreux conflits de la planète, il purgeait une peine de 25 ans de prison aux États-Unis et avait inspiré le film hollywoodien "Lord of war", avec Nicolas Cage. L'échange a eu lieu en terrain neutre, aux Émirats arabes unis. La basketteuse se porte bien, elle se trouve actuellement dans l'avion en direction des États-Unis. TF1 | Reportage A. Monnier et A. Ponsard