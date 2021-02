Bassin d’Arcachon : des airs de mois de juin en février

À part la température de l'eau et les vestes, on se croirait en plein été sur la plage d'Arcachon avec ses pâtés de sable, ses cerfs-volants, et évidemment l'incontournable pique-nique en famille ou entre amis. "Au départ, on voulait partir plutôt dans les îles, puis finalement, la montagne. Finalement, on s'est dit qu'on va rester en France. Et on n'est pas mal là, au soleil", confie une femme. Eux ont décidé de prendre le bateau. Deux heures d'expédition autour du bassin. "On va voir les cabanes tchanquées, l'île aux Oiseaux. Et ensuite, on va au Cap Ferret. On va passer une journée assez sympa, je pense", fait part un couple. Prendre le large ou une bonne glace comme au mois de juillet, chacun profite du beau temps à sa manière. Les touristes étaient aussi nombreux sur la dune du Pilat. Si la montée est dure, certains utilisent des moyens originaux pour redescendre, comme le snowboard. Mais attention quand même, car le sable colle un peu plus que la neige. Et la meilleure façon de profiter du lieu, c'est encore de s'installer confortablement. "Je ne pensais pas qu'il ferait si beau. C'est génial quoi, ça fait du bien, ça remonte le moral. Ça sent le printemps", s'exprime une jeune maman.