Bassin d'Arcachon : des huîtres sous haute surveillance

Une embarcation est à côté des parcs ostréicoles. En quelques minutes, plusieurs poches d'huîtres peuvent être dérobées. Il faut donc rapidement vérifier si quelqu'un se trouve à bord. Avec sa caméra thermique, l'hélicoptère quadrille rapidement la zone et sur l'eau, la brigade nautique se charge d'intercepter les bateaux en mouvement. Un pêcheur de dorade rentre au port. Il n'y a pas eu de vol cette nuit-là. Mais les gendarmes ont déjà eu des nuits plus agitées. Les contrôles reprennent à neuf heures en marée basse. Chaque bateau est identifié pour enregistrer les allers-retours des ostréiculteurs et recouper les informations en cas de vol. À l'approche des fêtes, les parcs sont pleins et peuvent attirer les convoitises. Les ports de stockage sont également des cibles pour les voleurs. Chaque année, le syndicat d'ostréiculteurs investit 25 000 euros pour assurer une surveillance. Les huîtres se vendront plus chères cette année, alors tous les professionnels redoublent de vigilance à moins de trois semaines de Noël. TF1 | Reportage A. Vieira, D. Bertaud, R. Dybiec