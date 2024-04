Bassin d'Arcachon : les ostréiculteurs inquiets après les crues

Une odeur vient de la mare au fond du jardin d'Annick Bugeaud, habitante de Taussat (Gironde). Il s'agit des eaux usées qui débordent du réseau depuis quatre jours. Toilettes et douches sont aussi obstruées. Dans tout le quartier, il y a des débordements devant les maisons et même sur les pistes cyclables. L'eau termine dans le bassin d'Arcachon, avec comme première conséquence un risque potentiel de pollution sur les huîtres. Au 1er de l'An, elles ont été interdites à la vente pendant un mois. Aujourd'hui, tous les tests réalisés sont rassurants. Pour éviter de nouvelles contaminations, les huîtres doivent rester au moins dix jours dans les bassins d'eau claire avant d'être vendues, mais la confiance des consommateurs n'est toujours pas revenue. Toute une filière en danger, à cause d'un réseau d'eaux usées. Au total, 36 millions d'euros vont être investis pour le rénover. Et il y a urgence à quelques mois des vacances d'été. L'urbanisation autour du bassin d'Arcachon pourrait aussi expliquer la saturation du réseau d'eaux usées. Sa population a augmenté de 30 000 habitants en dix ans. TF1 | Reportage Y. Chambon, E. Braem, F. Gourdin