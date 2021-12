Bassin d'Arcachon : l'hiver au paradis

Au mois de décembre, le bout du monde, qu’est le Cap-Ferret, est quasi-désert. Pourtant, chaque jour, Michel Senbel assure la liaison entre le Cap-Ferret et Arcachon. L’été, les passagers empruntent la navette par dizaine. L’hiver, le bateau est presque vide. Pour seulement 4 euros, les habitants économisent bien des kilomètres pour aller travailler. Ainsi, la mer permet de maintenir une activité économique toute l’année sur le bassin. Et quand les marins ne sont pas sur l’eau ou dans les parcs à huîtres, ils sont au port pour se former. Ludivine Kerloc’h est matelot sur un bateau de tourisme en saison estivale. , elle a décidé de devenir capitaine de navire. Cette année 2021 a battu des records de fréquentation avec un taux de remplissage des hébergements touristiques de 80% sur le bassin. Actuellement, les paysages sont très différents. Voici la dune du Pilat, par exemple. Au pied de ma dune, c’est l’heure des grands travaux. Le site est visité chaque année par deux millions de personnes. Une affluence qu’il faut apprendre à gérer comme au Mont Saint-Michel ou à la Pointe du Raz. Comment faire cohabiter biodiversité et tourisme de masse ? Découvrez l’intégralité de ce reportage dans la vidéo ci-dessus. T F1 | Reportage G. Guist'Hau, C. Devaux