Bassin d'Arcachon : opération réensablage

À chacune de ses apparitions, un navire venu de Bretagne, long de 75 m, ne passe pas inaperçu dans le bassin d'Arcachon. Sa mission consiste à réensabler 4 km de côtes à Pyla-sur-Mer, où les plages menacées par l'érosion risquent de disparaître. "Notre objectif est d'avoir un haut de plage bien réengraissé pour permettre à tout un chacun ses activités balnéaires et d'accéder à la plage, et aussi de protéger les ouvrages et notre trait de côte", explique Aurélie Lecanu, directrice du pôle Maritime du Syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon. Dans cette zone du bassin soumise à de forts courants et à des tempêtes de plus en plus fréquentes, la drague va travailler jour et nuit sans interruption pendant un mois. Chaque chargement lui permet d'aspirer 1 200 m³ de sable à quelques dizaines de mètres du rivage. Le sable est ensuite propulsé pour reconstituer peu à peu les plages fragilisées. Depuis la première opération de réensablement initiée sur les lieux en 2003, le chantier titanesque est renouvelé tous les deux ans. Son coût total s'élève à 540 000 euros cette année. Un investissement lourd qui répond à des enjeux de taille. TF1 | Reportage G. Ployé, C. Brousseau