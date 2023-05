Bassin d'Arcachon : quand les travailleurs ont du mal à se loger

Arès, petite ville balnéaire au bord du bassin d'Arcachon, un paysage de carte postale qui cache une autre réalité. Lise Bettès a cru que ce jour-là n'arrivera jamais. Recrutée par la mairie en septembre dernier, la jeune femme se met à la recherche d'appartement. Agence immobilière puis réseaux sociaux, les rares logements disponibles sont immédiatement loués, et parfois, les prix s'envolent. Pour Lise, l'histoire se finit bien. Mais depuis des années, de nombreux travailleurs doivent partir faute de logements abordables. Première conséquence pour la ville : deux classes de maternelles sur six vont être supprimées d'ici l'année prochaine. L'activité économique souffre aussi de ce manque de logements. À un mois de la saison estivale et de l'arrivée des touristes, le recrutement est loin d'être terminé dans un supermarché Leclerc. Sans logement, certains salariés restent plusieurs mois au camping. D'autres en sont réduits à des solutions extrêmes. Camille Rousseau vient décrocher un CDI. À la fin de son service, elle repart vers sa voiture. C'est aussi sa maison depuis qu'elle est arrivée sur le bassin il y a deux mois. Mais pourquoi la ville ne construit pas de nouveaux logements pour les habitants qui y travaillent toute l'année ? Deux lois de protection de l'environnement empêcheraient la mairie d'agir. La loi Littoral qui interdit de bâtir sur une bande de 100 mètres depuis le rivage, et la loi dite zéro artificialisation des sols. Résultat : 80 % de la surface de la commune est inconstructible. La seule solution proposée l’État, pour créer de nouveaux logements, est de bâtir dans la zone déjà urbanisée des immeubles avec plusieurs étages. La commune va construire une vingtaine d'appartements. Le double pourrait être créé, mais le maire Xavier Daney refuse de changer l'architecture de sa ville. Construire des bâtiments plus haut ou voir sa population partir, la municipalité ne trouve pas de solution pour l'instant. Et comme dans de nombreuses autres villes balnéaires en France, Arès souhaite encadrer le nombre de location saisonnière dans les prochaines années. TF1 | Reportage Y. Chambon, N. Forestier