Bassin d'Arcachon : un hiver au grand air

En cette saison, la plus grande dune d'Europe, haute de 102 mètres sur 3 km de long est quasiment déserte. Sans touriste, le bassin d'Arcachon prend des airs de bout du monde où le temps semble parfois s'arrêter. Pour observer cette tranquillité, Aurélie Chabert aime prendre de la hauteur. Pilote professionnel, elle survole le bassin toute l'année. Mais l'hiver est sa période préférée. "On ressent moins le tumulte de l'été. Il n'y a personne dans les airs, personne au sol, personne sur l'eau, que nous et les oiseaux. On est des privilégiés. On ressent même le calme du bassin l'hiver. Ça transpire la sérénité", confie-t-elle. Un calme qui lui permet d'apprécier chaque détail du paysage. Des couleurs et de formes qui changent avec les marais, particulièrement autour des cabanes tchanquées. Sur l'eau, il reste quand même des bateaux, Délia Bernardi, pêcheuse professionnelle "Poiscaille", est la seule femme à poser ses filets dans le bassin d'Arcachon. Pour éviter d'épuiser les ressources du bassin, chaque pécheur a droit à trois filets par jour. Au moment de les relever, il y a toujours un peu d'appréhension, le poisson se fait de plus en plus rare ces dernières années. Sur le bassin, une autre activité bat son plein au cœur de l'hiver. Il s'agit d la réparation de bateau. Quand certains travaillent dur pour préserver le patrimoine du bassin, d'autres ont décidé de le nettoyer en profondeur. Sous l'eau, les hippocampes et les poissons nagent au milieu de plastique et de bouteilles en verre. Malgré le manque de visibilité, en trente minutes, les plongeurs nettoient et récoltent un beau butin. Comme eux, ils sont nombreux à profiter du calme de l'hiver pour prendre soin de cet environnement unique. TF1 | Reportage Y. Chambon, C. Brousseau, C. Arfel