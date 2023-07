Bassin méditerranéen : des pays en proie aux flammes

Luttant contre les flammes, le Canadair touche un arbre. L’appareil se retrouve déséquilibré et s’écrase dans un ravin. Les deux pilotes à bord sont morts. Et dans la journée, un autre corps a été retrouvé carbonisé. Ce mardi soir, c’est toute la côte grecque qui est en état d’alerte, avec 34 nouveaux départs de feu, rien qu’aujourd’hui. Plus largement, l’ensemble du bassin méditerranéen est frappé par les incendies. En Algérie, les pompiers viennent peu à peu à bout des immenses feux de forêt qui ont déjà fait au moins 34 morts selon les autorités. Dans une petite ville de la côte algérienne, tous les habitants s'enfuient. Ils sont une vingtaine à bord d’un bateau pneumatique, rien que la mer comme seule échappatoire. Dans le pays voisin, la Tunisie, une végétation, surchauffée depuis une semaine, brûle là aussi. En soutien des pompiers, ce sont les habitants qui luttent contre les incendies avec des lances à eau ou avec des pioches, pour créer des contre-feux. TF1 | Reportage N. Gandillot, D. Riquois