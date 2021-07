Bataille à droite : Xavier Bertrand répond aux questions de Gilles Bouleau

Lors de son interview accordée au 20H de TF1, Xavier Bertrand a réaffirmé qu'il est candidat à l'élection présidentielle. "Je suis candidat pour être président de la République, et c'est une candidature de cohérence, cohérence avec ma conception de l'élection présidentielle. C'est une rencontre entre un homme, une femme et les Français", déclare-t-il. Le président de la région Hauts-de-France ajoute que c'est aussi une cohérence par rapport à tout ce que qu'il a déclaré depuis des mois et des mois. "Depuis le premier jour, j'ai joué la carte de la vérité et de la transparence en indiquant que si j'étais élu à la tête de ma région, je serais candidat à l'élection présidentielle. Et donc en cohérence, je ne serai pas candidat à une primaire", explique-t-il. Est-ce en raison de la peur de la concurrence ? "Si vous avez peur de la concurrence, vous n'êtes pas candidat à l'élection présidentielle. Et je suis candidat à la présidentielle", répond Xavier Bertrand. "La primaire n'a pas laissé que des bons souvenirs à droite. Elle a été source de division (...) Tous ceux qui étaient passés par des primaires ont été éliminés dès le premier tour", rappelle-t-il. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.