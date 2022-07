Bateaux de plaisance : la filière française a le vent en poupe

Yannick Urrien est propriétaire de son embarcation depuis un an. Ce plaisancier de Pornichet, en Loire-Atlantique, a fait un achat mûrement réfléchi durant les confinements. Au lieu de partir en vacances, ce passionné de la mer a préféré investir tout son budget pour s'offrir un bateau de plaisance. Un petit plaisir pour lequel il a dû débourser 100.000 euros, mais qu'il ne regrette pas. "Il y en a qui préfèrent partir en camping-car sur les routes, moi je préfère partir d'île en île", détaille-t-il dans le reportage du 20H en tête de cet article. Comme Yannick, ils sont nombreux à avoir cédé à l'appel du large. En Vendée, le concessionnaire Force 5 vend en moyenne une soixantaine de bateaux chaque année. Depuis l'an passé, il a vu ses demandes d'achat augmenter de plus de 20%, et il peine à faire face à la demande. "Aujourd'hui je n'ai plus rien pour la saison", explique Antoine Fougère, chargé des ventes pour Force 5. Les professionnels voient également arriver de nouveaux types d'acheteurs, attirés par le nautisme. "En termes d'âges ont été plutôt sur les 55-70 ans, aujourd'hui ça commence à 45 ans avec des gens qui viennent beaucoup de région parisienne", détaille Antoine Fougère. Le Groupe Beneteau, leader mondial de la voile, constate également cet engouement pour la plaisance. Il a vu ses carnets de commandes progresser de 47% par rapport à l'an passé. L'entreprise produit 9000 bateaux par an dont 300 dans son usine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée. "Le marché a vraiment rebondi depuis l'année dernière, d'abord sur les petits bateaux à moteur pour les sorties à la journée ou le week-end, mais aussi sur l'ensemble de nos gammes, sur l'ensemble de la filière", détaille Bruno Thivoyon, directeur général de la société. Mais cette croissance est ralentie par la rareté des composants électroniques et des matières premières. Le prix des bateaux a augmenté de 10%. Et malgré les efforts d'adaptation de l'entreprise, les livraisons accusent des retards. "Le délai d'approvisionnement s'est à peu près allongé d'un an au cours de cette dernière année et demie et donc un client qui va vouloir un bateau aujourd'hui, l'aura probablement d'ici un an et demi", détaille Bruno Thivoyon. Aux Sables-d’Olonne, plus au sud, la société Privilège Marine construit des catamarans haut de gamme, du sur-mesure, pour des particuliers qui souhaiteraient, par exemple, se lancer dans des tours du monde en bateau. Une activité qui a également le vent en poupe : elle est assurée pour les trois années à venir. Mais l'entreprise est inquiète : elle peine à recruter 30 salariés supplémentaires comme des menuisiers ou des électriciens. Face à cet engouement pour les bateaux de plaisance, la Fédération des industries nautiques parle de carnets de commandes exceptionnels alors que la France compte près de quatre millions de plaisanciers réguliers.