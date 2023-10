Bâtiment, habillement, intérim : menaces sur l'emploi

L'entreprise clermontoise, iMaje Construction, a vu son carnet de commandes diminuer de moitié cette année 2023. Elle a vendu seulement neuf maisons au lieu de dix-huit l'année dernière. Les acheteurs ont du mal à financer les projets. Résultat, pas d'embauches et moins de sous-traitants comme les maçons, les électriciens ou les conducteurs d'engins. Moins d'embauche aussi dans les commerces, comme les boucheries, les épiceries ou les magasins de vêtements. Les contraintes s'accumulent, il faut, en effet, rembourser le prêt garanti par l'État, faire face à l'augmentation des matières premières et du coût de l'énergie. Les entreprises rognent de plus en plus sur leurs marges. La Confédération des Commerçants de France (CDF) regroupe plus de 450 000 commerces. Les adhérents sont actuellement très inquiets. Il s'agit d'une situation d'attente qui a pour conséquence de faire ralentir la croissance et c'est important pour Anne-Sophie Alsif, associée et cheffe économiste chez BDO France. Lorsque le taux de chômage augmente, c'est l'emploi de 2,5 millions de travailleurs intérimaires qui se fragilise. TF1 | Reportage L. Romanens, C. Nieulac, T. Vartanian