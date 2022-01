Bâtiment : participer aux travaux pour faire baisser sa facture

C'est un corps de ferme dans lequel il y a tout à refaire à Boulogne-sur-Mer. Gautier est vendeur à temps partiel dans une grande surface d'articles de sport. Et depuis qu'il a acheté sa future habitation, il passe tout son temps libre dans ses travaux. Le chantier devrait durer au moins deux ans, mais c'est le projet d'une vie. Pour certains travaux, comme l'isolation, il est accompagné par un artisan. Gautier remplace donc l'ouvrier. Résultat, il fait 15% d’économie sur la facture, avec l'assurance du travail bien fait. Selon ses explications, l'accompagnement d’une entreprise lui est indispensable. Avec un binôme, il dit avancer plus vite. Ceci dit, tous les travaux ne s'y prêtent pas, comme la pose de fenêtres par exemple, trop rapide pour former les particuliers. La pratique d'auto-réhabilitation accompagnée prend de l'essor. Florent Hubo, président d'Habiter une maison positive, est l'entrepreneur qui aide Gautier sur son chantier. Il accompagne deux clients sur dix. Des personnes qui ont la garantie que leurs travaux seront totalement conformes et vérifiés par l’artisan. Depuis le confinement, 83% des Français veulent se lancer dans des travaux d'intérieur. Un tiers d'entre eux souhaite le faire eux-mêmes. T F1 | Reportage M. Fiat, P. Humez.