Bâtiment : recycler les déchets plutôt que de les jeter

De plus en plus de gravats, de pots de peinture, de vieux pneus sont jetés illégalement par terre, sur un trottoir ou en pleine forêt. Mercredi 10 juillet, le gouvernement va présenter un plan pour lutter contre ce fléau. Le BTP est particulièrement visé. Comment pousser les professionnels de la construction à revaloriser leurs gravats ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/07/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.