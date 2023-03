Bâtiments publics : ces passoires thermiques

Des fenêtres vieilles de 80 ans. Des trous d'aération bouchés en plein hiver par un sac-poubelle ou un classeur. L'hôtel de ville de Thionville est le parfait exemple de ce que l'on appelle "une passoire thermique". Les employés de la Mairie en font les frais en hiver, comme en été. Un bâtiment très coûteux pour la ville. Remplacement des menuiseries, ravalement de façade, isolation des combles. Un chantier de rénovation thermique a été entamé il y a deux semaines. L'objectif est de réduire considérablement la facture d'énergie. Le coût des travaux est de deux millions d'euros, très largement financé par l'État. Et 350 000 euros aux frais de la ville, amortis en sept ans, grâce aux économies réalisées. Les écoles représentent un tiers de la consommation d'énergie des communes. Une école à Verdun a été entièrement rénovée l'an dernier et l'opération est rentable. Mais dans les plus grandes villes où les bâtiments publics sont plus nombreux, le coût des travaux freine les municipalités. À Chambéry, 76 bâtiments seraient concernés pour un total de 150 millions d'euros, soit six fois le budget annuel de la ville. TF1 | Reportage S. Chevallereau, B. Poizeuil, C. Gerbolot