Batteries au lithium : bête noire des centres de recyclage

Voici l'un des plus grands centres de recyclage d'Île-de-France. Ici, les carcasses de voitures et les gros appareils électroménagers arrivent par centaines pour être broyés afin de redonner une deuxième vie à des matières précieuses comme l'aluminium. Normalement, tout est très organisé, mais depuis plusieurs mois, les professionnels doivent gérer ce qu'ils appellent "des indésirables", tels que le lithium. La batterie au lithium, c'est la bête noire des recycleurs, car elle représente un risque d'incendie. Voilà ce qui se produit lorsqu'une batterie est endommagée lors d'un choc. Au contact de l'humidité de l'air, le lithium devient très inflammable. C'est ce qu'il s'est passé ici il y a deux ans : un feu géant que les pompiers ont mis des heures à maîtriser. Désormais, l'entreprise organise des simulations comme celle-ci tous les quinze jours. Les salariés sont formés pour intervenir dès l'apparition de fumée. Chaque minute compte pour éviter l'embrasement. Pour protéger son personnel et ces bâtiments ; le groupe a investi 80 000 euros l'an dernier. Des caméras thermiques et des canons à eau ont été installés sur tout le site pour lutter contre ce fléau, car les départs de feu sont quasi quotidiens. Selon ce responsable, l'entreprise ne peut plus agir seul. Et il y a urgence, car depuis trois ans, les batteries en lithium ont inondé le marché et se nichent dans tous les objets du quotidien. Téléphone, ordinateur et clés de voiture ou brosse à dents électrique. Pour les consommateurs, trier ces objets en fin de vie n'est pas si simple. Il existe pourtant des lieux spécialisés dans la collecte de ces objets comme les déchetteries où les agents vous dirige dans la bonne poubelle. Vous pouvez aussi les rapporter directement en magasin. Adopter le bon geste de tri contribue aussi à préserver l'environnement, car les batteries au lithium sont extrêmement polluantes. T F1 | Reportage A. Barth, C. Moutot