Batteries électriques : attention aux effets du froid

Mauvaise surprise pour un automobiliste. En voulant se rendre au travail ce jeudi matin, il est impossible de démarrer son véhicule. Dès que les températures passent sous zéro degré, recharger les batteries est plus fréquent. Les batteries des voitures, mais aussi des trottinettes et vélos électriques se déchargent plus vite, par grand froid. Avec moins trois degrés au thermomètre à Strasbourg, ces deux-roues en ont payé les frais. Un livreur risque de devoir écourter sa course. Comptez entre 400 et 1 000 euros pour les batteries de vélos et autour de 70 euros pour celle d'un smartphone, car oui, même les batteries de portable subissent les températures basses. Un conseil, surveillez leur durée de vie. Sur le téléphone, vous pouvez voir vous-même l'état de votre batterie. Pour votre voiture, il est possible d'obtenir un diagnostic gratuit chez votre garagiste. Voiture, vélo, les professionnels recommandent de les garer à l'abri, et même de les couvrir par temps froid, mais aussi de limiter les usages d'appareil à batterie. Pour certains besoins, c'est encore possible. TF1 | Reportage K. Yousfi, E. Schings, F. Torelli