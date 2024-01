Batteries électriques : comment les rendre plus vertes ?

Une future usine de batterie, qui est annoncée comme la plus grande de l'Europe, située dans l'est de la Hongrie, occupera l'équivalent de 200 terrains de football. Elle est construite par CATL, un groupe chinois, leader mondial en la matière. L'emplacement a un avantage logistique. Prenons l'exemple de la nouvelle Citroën C3 électrique. Elle va être fabriquée en Slovaquie, à 300 kilomètres seulement de cette nouvelle usine hongroise. Pour l'instant, la batterie de la voiture provient de Chine. Mais dans quelques années, ce pourrait être un problème pour bénéficier du bonus écologique en France, censé bannir de plus en plus le made in China. Afin d'attirer les investissements étrangers, 8 milliards d'euros pour cette usine chinoise. La Hongrie fait valoir ses arguments. Le terrain ne manque pas, la main d'œuvre coûte deux fois moins chère qu'en France et les travaux avancent vite, car les contestataires n'ont pas voix au chapitre. D'ailleurs, très peu acceptent d'en parler. La compétition pour attirer les usines de batterie bat son plein en Europe. Face aux grandes ambitions hongroises, c'est la Pologne, le principal concurrent. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage P. Gallacio, M. Merle, M. Lezis