Batteries électriques : la renaissance des usines des Hauts-de-France

La première usine de batterie électrique française a les dimensions de deux paquebots réunis. Elle fait 35 mètres de haut et 600 mètres de long. C'est un monstre de bétons. Dans cette fourmilière géante, les ouvriers ne s'arrêtent jamais. Le Nord est en phase de devenir la futur Silicon Valley des batteries électriques. Trois de ces immenses entreprises de gigafactory s'installent dans la région. Il y en a à Douvrin (Pas-de-Calais) mais aussi à Dunkerque (Nord) et à Douai (Nord). Le hangar à Douvrin serait le cœur de l'usine. C'est là où le processus chimique aura lieu, c'est l'étape qui permet de créer l'électricité dans les batteries. Le chantier est le plus avancé des trois. Des nouveaux blocs sortiront bientôt de terre. Le coût du projet monte à 2,4 milliards d'euros. Cette gigafactory n'est pas installée n'importe où, car elle prend racine sur les anciens placements d'une industrie automobile. Les terrains sont bien conservés et 50 anciens employés travaillent également aujourd'hui pour cette usine géante. TF1 | Reportage M. Debut, T. Joire, B. agirbas