Batteries électriques : une mine d’emplois pour les Hauts-de-France

Pour l'instant, c'est un champ de terre de 150 hectares comme nous montre l'image dans la vidéo en tête de cet article. Le terrassement a déjà commencé, car dans trois ans, il y aura sept usines ultramodernes. 1 200 emplois directs et 3 000 emplois indirects seront créés sur ce site de production. Verkor produira des batteries haute performance pour les voitures électriques. Mais pourquoi l'entreprise a-t-elle choisi Dunkerque ? C'est un emplacement stratégique. D'abord, il y a un port qui lui permet d'être approvisionné et d'exporter facilement. Il y a aussi à proximité ces principaux clients notamment Renault et Alpine. Mais aussi de nombreux sous-traitants de l'automobile qui misent tout sur l'électrique. "Quand vous avez un tissu de sous-traitants, fournisseurs, partenaires qui sont dans une même zone géographique, ça fait de l'émulation, du partage de compétences et d'expérience, ça fait travailler les gens ensemble plus facilement", explique Benoît Lemaignan, PDG de l'entreprise Verkor. Dans les Hauts-de-France, il y aura donc trois sites de production de batteries. Tous sont situés à moins d'1h30 de route. En juin 2021, Renault a annoncé la création de sa nouvelle usine à Douai où sera assemblée la future R5, entièrement électrique. L'autre grand constructeur français Stellantis a installé son site de fabrication à Douvrin. Et à chaque fois, ce sont des milliers d'emplois à la clé. 1 200 à Dunkerque, 2 000 à Douvrin et 2 500 à Douai. Une main-d'oeuvre qu'il faudra former à de nouveaux métiers. Avec ces implantations, la France souhaite combler son retard pour devenir le leader en Europe de la voiture électrique et protéger l'industrie automobile qui fait vivre plus de deux millions de salariés. TF1 | Reportage L. Romanens, J. Bervillé