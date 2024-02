Bayrou : “Je n’entrerai pas au gouvernement”

“Je n’entrerai pas au gouvernement”, François Bayrou l’écrit noir sur blanc dans une communication à l’AFP. Il entérine lui-même donc l’échec de cette négociation, par exemple, pour être ministre de l’Éducation nationale. Mais il était jugé trop gourmand par des conseillers des ministres au sein du gouvernement. Alors, ce que l’on apprend ce soir, selon nos informations, c’est que François Bayrou a pris cette décision tout seul. Il n’a pas consulté, ni averti ses troupes au sein du Modem. D’ailleurs, il est, en ce moment même, en train de les rencontrer pour parler de la participation du Modem au gouvernement et à la majorité. Mais ce que l’on nous dit ce soir au Modem, c’est que, pour l’instant, il n’est pas question de remettre en cause cette participation des troupes de François Bayrou au gouvernement et à la majorité présidentielle au Parlement. TF1 | Duplex B. Augey