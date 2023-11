Beatles : John Lennon de retour grâce à la technologie

Faudra-t-il retenir la date du 2 novembre 2023 dans l'histoire de la musique ? À quinze heures, nous étions au rendez-vous. Oreilles dressées, nous étions prêts à écouter la chanson qui sort aujourd'hui dans le monde entier et présentée comme la dernière chanson des Beatles. Quatre minutes et six secondes, où l'on entend distinctement chanter John Lennon, disparu en 1980. Nous sommes allés la faire découvrir aux gens. Une passante trouve que la voix est très reconnaissable, tandis qu'un autre pense que les arrangements ne font pas du tout penser ni aux Beatles ni à John Lennon. L'intelligence artificielle a permis de passer d'une maquette des années 70, chantée par l'artiste, à la nouvelle chanson hyper moderne de 2023. Ils ont séparé la voix de John Lennon de la démo originale. Paul McCartney et Ringo Starr n'ont ajouté, promettent-ils, que des ingrédients ultra-naturels à la voix presque cristalline du chanteur. Une basse, un peu de piano et de la batterie, cela fonctionne toujours en 2023. TF1 | Reportage F. Leenknegt, C Nieulac