Beau temps : ruée sur les salons de jardin

Profiter de son salon de jardin, c'est le projet de millions de Français depuis quelques jours. Des envies d'extérieur qui profitent aux commerces spécialisés. Ici, on trouve les dernières tendances : de l'aluminium pour la légèreté et de la couleur pour les chaises et les parasols. Côté budget, on observe deux tendances opposées. Il y a ceux qui sont prêts à dépenser beaucoup pour se faire plaisir et puis ceux qui ont un budget précis. Et il y en a pour tous les porte-monnaie. Vous trouverez, pas exemple, un fauteuil suspendu pour 500 euros ou des chaises toutes simples de 30 euros pour un balcon. Maintenant, le plus difficile sera de planifier les apéros ou les barbecues en famille. T F1 | Reportage S. Hembert, C. Yzerman