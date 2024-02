Bébé jaguar devient acteur

C'est une scène, en théorie, impossible à filmer. Le jaguar est un animal particulièrement farouche. L'image improbable, on la doit au réalisateur Gilles de Maistre. Il s'est mis en tête de raconter une histoire d'amitié entre une petite fille et un jaguar. Il a refusé tous les subterfuges, au grand dam des spécialistes animaliers du tournage. Le jaguar est né en captivité, et la jeune actrice a grandi avec lui. Pendant un an, elle s'en est occupée quotidiennement. Et la relation entre les deux a miraculeusement fonctionné. Le réalisateur s'est ensuite adapté au rythme particulier de l'animal, sachant qu'un jaguar dort 22 heures par jour, et a son caractère. Selon lui, cela prend autant de temps, toute l'organisation du film est liée à la vedette, qui est cet animal. Au-delà du film, Gilles de Maistre souhaite défendre une cause. Il ne reste que 15 000 jaguars en Amazonie. L'espèce est menacée par le braconnage et la déforestation. Quant à notre jaguar, il a été transféré dans une réserve naturelle, à la fin du tournage. TF1 | Reportage S. de Vaissière, B. Hacala