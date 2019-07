Bègles : toute une ville à 30 km/h

La vitesse a été limitée à 30 km/h sur toute la ville de Bègles, près de Bordeaux. Des études vont être menées pour vérifier l'efficacité de la mesure. Les résultats seront connus dans un an. Comment expliquer une telle décision ? Comment les habitants ont-ils réagi ? Nos journalistes sont allés sur place pour y voir plus clair. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/07/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.