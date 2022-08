Beignets, chouchous, churros : les gourmandises de la plage

"Cho-cho-cho-cho-cho-cho-chooo... Ils sont là les seuls, les vrais beignets de Montpellier". Il lui suffit d'une chanson entraînante pour réveiller toute une plage de vacanciers. Pendant quatre heures tous les après-midi, sept kilos de beignets sur la tête, Mehdi, vendeur sillonne le littoral et compte bien attirent les plus gourmands. À bout de cinq minutes, déjà des premiers clients. Pour beaucoup, c'est le produit incontournable de l'été. La plupart du temps, ces beignets qu'on vous vend sur la plage sont surgelés. Mais Thierry Martin, responsable de "Loulou Beignet", lui, continue de les faire maison pour se démarquer. Chaque matin depuis 36 ans, il mélange avec des œufs, du beurre, de la farine, de la levure et de l'eau. La recette d'un bon beignet artisanal. La dernière étape, c'est la cuisson et le fourrage à la framboise mais aussi au chocolat blanc, à la noix de coco et même à la banane. Des saveurs originales pour ne pas lasser les vacanciers. Certains ont délaissé les beignets pour d'autres spécialités de la plage : les chouchous et les churros. Les chouchous sont des amandes, des cacahouètes ou des noisettes caramélisées. À Lattes, dix tonnes sont vendues chaque été. Mais la vraie tendance, ce sont les longs churros. Ce qui séduit les touristes, c'est le prix. Le paquet coûte 4 euros, contre 2,50 euros les chouchous et 3,50 euros le beignet. TF1 | Reportage V. Dépret, C. Souhaut