Quelle est la trajectoire du cyclone Belal à La Réunion ? Les explications de Louis Bodin

Souvent, il est difficile de prévoir la trajectoire des cyclones dans l'Océan Indien. Ce dimanche 14 janvier 2024, à 20h, Belal est à environ 250 km de La Réunion. Et selon les dernières prévisions, l'île se retrouve sur sa trajectoire. L'œil du cyclone est particulièrement surveillé. "S'il passe un tout petit peu à l'ouest, nous serons dans la partie la plus dangereuse du cyclone, là où le vent souffle dans le même sens que le déplacement de ce cyclone", explique le spécialiste météo de TF1. Les conséquences d'un tel cyclone, ce sont des vents qui vont dépasser les 200 km/h, jusqu'à 250 km/h sur le relief. Des pluies intenses et une montée de l'océan sont également attendues au passage de cyclone. TF1 | Louis Bodin