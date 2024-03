Belem : un voyage inoubliable

C'est un bateau mythique, le dernier trois-mâts français sera la première star des Jeux olympiques. Le Belem transportera la flamme depuis Athènes jusqu'à Marseille. Et à bord, la pression monte. Sergio, marin sur le bateau depuis 20 ans, a hâte de vivre cette traversée et s'applique pour que le dernier voilier français brille de mille feux devant le monde entier. Le compte à rebours est lancé. Les seize membres de l'équipage n'ont plus que quelques jours pour redonner au Belem son plus beau visage. Un coffre, au poste de navigation, s'appelle une tortue, elle est en teck et a besoin d'être revernie. Le bosco, le maître d'équipage, en prend soin. Pour se refaire une beauté, le Belem s'est arrêté à quai à Toulon. Il faut organiser les derniers préparatifs de la traversée avec la flamme. Le capitaine et la responsable de la fondation du Belem cherchent encore le meilleur endroit pour placer la flamme, qui voyagera dans une lanterne. D'habitude, elle traverse le monde en avion. Pour la première fois dans l'histoire de l'olympisme, elle fera le trajet en bateau. TF1 | Reportage P. Lefrançois, S. Fargeot