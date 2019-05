Belfort : des suppressions d'emplois qui inquiètent

Depuis des semaines, ils vivent dans l'expectative. Les salariés de General Electric à Belfort ont peur de parler à visage découvert, et de perdre leurs emplois. Le géant américain de l'énergie emploie plus de 4 000 personnes sur le site, et fait vivre de nombreux sous-traitants. C'est toute la vie économique locale qui serait touchée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/05/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.