Belgique : l'incroyable scénario d'un braquage

Une vidéo enregistrée par une vidéosurveillance a montré six braqueurs amateurs qui sont entrés dans une boutique. Après avoir volé dans les rayons, les malfaiteurs, un peu naïfs, ont immédiatement tourné les talons. Le vendeur, lui, a appelé aussitôt le commissariat. Il était convaincu que les voleurs allaient revenir le lendemain à la même heure, et il avait effectivement raison. Le gang était de retour et a été cueilli par la police. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.