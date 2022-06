Belgique : la région de Liège à nouveau touchée par les inondations

Jeter les souvenirs d'une vie. Les livres, les jouets, tout part à la poubelle. À Hannut (Belgique), l'heure est au nettoyage. Les habitants ne réalisent toujours pas. Dès 14h, dimanche après-midi, l'orage a traversé la Belgique. Les rues de cette commune se sont transformées en torrent boueux. L'eau a envahi l'intérieur des maisons. Un an après les intempéries qui ont frappé la région, faisant des dizaines de morts, Manu Douette, député et bourgmestre d’Hannut a imaginé le pire. Une des explications, les champs qui entourent la ville sont asséchés depuis un mois. La terre n'a pas absorbé les fortes précipitations. Abordés par nos journalistes, des retraités connaissent le problème. Sa maison est située en contrebas des champs, au bout d'une route descendante. Le phénomène n'est pas nouveau. C'est la troisième inondation en sept ans seulement. Le couple est résigné. Pour retirer l'eau restante, les secours ont été mobilisés toute la journée. La protection civile et des pompiers drainent la cave d'un collège de la ville. Le travail des pompiers n'est pas terminé. Il faudra au moins une semaine pour remettre en état les nombreuses routes de la commune. T F1 | Reportage V. Lamhaut, P. Humez.