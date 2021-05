Belgique : l'armée à la recherche d'un suspect très dangereux

Des centaines de policiers et de militaires sont à la recherche de cet homme de 46 ans. Jurgen Conings est un caporal de l'armée belge, un militaire chevronné, un tireur d'élite. Mardi soir, on retrouve son véhicule abandonné. À l'intérieur se trouvaient plusieurs lance-roquettes qu'il a volées dans sa caserne. Il a aussi écrit deux lettres dans lesquelles il dit vouloir en finir après une opération d'envergure. Autrement dit, un passage à l'acte qui pourrait être sanglant. Jurgen Conings est peut-être caché dans l'immense forêt du parc de la Haute Campine. Très dense et étalée sur douze mille hectares, elle se trouve à deux pas de la frontière avec les Pays-Bas. Engins militaires, hélicoptère, drones, ... De gros moyens ont été déployés pour le retrouver. Ce militaire a récemment menacé physiquement un virologue belge très connu, Marc Van Ranst. Il est aussi connu pour sa proximité avec l'extrême droite en Belgique. D'ailleurs, ce soir, plusieurs mosquées ont été placées sous surveillance dans la région. Ce jeudi soir, la chasse à l'homme se poursuit en Belgique. Les policiers comme les militaires s'apprêtent à passer une deuxième nuit à rechercher Jurgen Conings.