Belgorod : ces soldats russes qui veulent faire tomber Vladimir Poutine

En catastrophe, des hélicoptères de l'armée russe se précipitent pour défendre la frontière. Elle vient d'être franchie par un groupe de combattants venu d'Ukraine dont plusieurs dizaines d'hommes appuyés par des blindés sous bannière ukrainienne. Les sirènes sont déclenchées dans plusieurs villes russes et les civils évacués parfois en bus. L'incursion s'est déroulée dans la région de Belgorod et l'opération aurait été menée par deux unités de combattants russes opposés à Vladimir Poutine. Il s'agit du corps des volontaires russes réputés d'extrême droite et de la légion de la liberté pour la Russie plus modérée composée de Russes qui ont fui le pays. Dès lundi soir, leur porte-parole diffuse un message, "Nous sommes des Russes comme vous, des gens comme vous. Nous voulons que nos enfants grandissent dans la paix et soient des personnes libres". Cette attaque a été relayée quasi en temps réel sur les réseaux sociaux. Moscou affirme aujourd'hui avoir totalement chassé ou éliminé ces assaillants. Mais cette opération commando étonne. Alors que la Russie se prépare à la contre-offensive de l'Ukraine, sa frontière a été facilement franchie. Cette attaque peut affecter l'état d'esprit des troupes russes. Cet assaut n'est pas le premier à être repoussé par Moscou. En mars dernier, une autre incursion plus modeste avait déjà été menée en Russie. TF1 | Reportage J. Garro, E. Fourny