Belmondo et Delon : portraits croisés

À force de les opposer, on avait oublié qu'ils étaient complémentaires, voire complices. C'est en 1958, dans le film de Marc Allégret intitulé "Sois belle et tais-toi", que les deux hommes jouent côte à côte pour la première fois. Mais leur vrai duo mythique a lieu en 1970 dans "Borsalino". Alain Delon et Jean-Paul Belmondo comme deux malfrats de la pègre marseillaise des années 30, certains y voient un duel de stars. Mais en fait, une véritable amitié se noue. Au fil des ans, Alain Delon ne cessera de décrire leur relation avec la même métaphore, celle des coureurs du marathon. "Ça fait 40 ans qu'on court un marathon ensemble. Et une fois ou l'autre, l'un est en tête, l'autre second. Mais ce qui compte, c'est l'arrivée, nous arriverons ensemble et nous passerons la ligne d'arrivée ensemble", a-t-il déclaré en mars 1998 sur notre chaîne. Il faudra attendre 18 ans pour que les deux acteurs se retrouvent sur la même affiche, dans "Une chance sur deux" de Patrice Leconte, un film bourré de références au passé des deux hommes. Interrogé ce soir sur Europe 1, Alain Delon n'a pu contenir son émotion à l'annonce de la mort de son ami. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.