Belmondo, un homme de clan

Il portait les films sur son seul nom, mais à chaque fois lors des tournages, il prenait bien soin d'emmener ses vieux copains, rencontrés pour beaucoup dès le conservatoire en 1952. "On a une génération où on s'est vraiment trouvé Rochefort, Marielle... Et on a eu des atomes crochus tout de suite, on est devenus copains tout de suite. Et après, on ne s'est jamais quitté où il n'y a jamais d'embrouille, on ne s'est jamais disputé", racontait Jean-Paul Belmondo dans un entretien. Des amis, des vrais, qui n'ont pas toujours connu le succès d'ailleurs. C'est ce que racontait Jean Rochefort : "nous avons eu une adolescence contrariée parce que dans les couloirs du Conservatoire, nous provoquions l'angoisse et la terreur des femmes". Ensemble, ils ont fait les 400 coups. Et ils ne se sépareront jamais comme nous confiait Jean-Paul Belmondo lors des obsèques de Charles Gérard, un ami de 60 ans. Et puis à côté des copains, il y a les mentors comme Jean Gabin. Mais même là sur le tournage d'un Singe en hiver" en 1962, la bande de comédiens ne loupe jamais une occasion de bien se marrer. C'est peut-être ça le ciment de leur amitié : de la rigolade et une immense fidélité.