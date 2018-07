Beluga XL, la baleine géante d'Airbus, a pris son premier envol

C'est avec un large sourire et un profil de mammifère marin que le premier Beluga XL a pris premier son envol, sous les applaudissements de milliers de salariés d'Airbus. Ils ont de quoi être fier, car avec ses 63 mètres de long et ses 60 mètres d'envergure, c'est le plus gros avion-cargo civil du monde. D'une plus grande capacité que son prédécesseur, ce Bélouga peut transporter 52 tonnes de matériel. Il entrera en service en 2019 après plusieurs mois d'essai. À terme, ils seront cinq à survoler tous les jours l'Europe. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/07/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.