Bénéfice record de la SNCF : les prix vont-ils baisser ?

Après des bénéfices exceptionnels, les voyageurs pouvaient s'attendre à un geste de la SNCF, mais finalement, le prix des billets ne baissera pas. Il a déjà été fixé pour l'année, plus 5% en 2023. La SNCF va réinvestir intégralement ses bénéfices de 2,4 milliards d'euros dans l'amélioration du réseau, le développement et le remboursement de la dette qui s'élève à 24 milliards d'euros. Il n'y aura pas de baisse des prix. Ce ne sera sans doute pas le cas non plus l'année 2024. À chaque fois qu'un train circule, il verse un péage au gestionnaire des rails et l'année prochaine, il augmentera en moyenne de 8%. Concrètement, sur un Paris-Marseille, chaque trajet coûte 17 000 euros de péage. L'an prochain, ce sera 18 900 euros. Pour un TER Caen-Cherbourg, on passe de 596 à 644 euros. Ces augmentations vont-elles se répercuter sur les prix de nos billets ? Dans la matinée de ce jeudi 23 février, le PDG de la SNCF est resté vague. L'une des inconnus et pas des moindres s'agit du prix de l'électricité. En un an, pour la SNCF, il a été multiplié par trois. TF1 | Reportage G. Bertrand, M. Alibert, F. Moncelle