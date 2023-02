Bénéfices : ces entreprises qui partagent avec leurs salaires

Malgré l’annonce d’une prime record, ce matin, devant l’usine Stellantis de Poissy, les salariés sont partagés. Une prime de 4 300 euros bruts, chez certains, elle s’élève même à 6 190 euros. Pour les salariés mécontents, ce n’est pas à la hauteur des bénéfices de Stellantis, qui a augmenté de 26 % cette année, alors que la prime n’a augmenté que de 10 % par rapport à l’année dernière. La direction indique que l’argent restant sera investi dans l'électrique. Toutes les entreprises de plus de 50 salariés doivent redistribuer une partie de leur bénéfice à leurs employés, c'est la loi. Mais le gouvernement va aussi le rendre obligatoire, pour celles qui emploient entre onze et 49 salariés et qui sont bénéficiaires pendant trois années consécutives. Elles auront le choix entre l’intéressement, la participation, ou la prime de partage de la valeur, anciennement appelée prime Macron. Ce sera effectif au 1er janvier 2025. L'entreprise "Beager" à Paris, a pris de l’avance. Elle verse déjà la prime Macron plus une prime d'intéressement à ses douze salariés. Ici, ces primes peuvent atteindre 5 000 euros. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage G. Bertrand, F. Couthuron, F. Mignard