Bénéfices record de Total : François Lenglet nous donne une clé pour comprendre

La clé, c'est le baril de pétrole, dont le prix s'est envolé l'année dernière. Il est passé de 70 dollars en 2021, à 100 dollars en 2022. Cela à cause de la guerre en Ukraine, qui a fait craindre des pénuries de l'or noir. Le prix de vente du pétrole était donc au plus haut. Pourtant, dans le même temps, une différence était constatée dans les puits qui servent à l'extraction de l'or. Les coûts de production de TotalEnergies ont alors baissé, ils ont atteint 25 dollars, le baril l'année dernière. Une diminution qui s'explique clairement, parce que l'entreprise s'est concentrée sur les sites d'exploitation les moins coûteux. Elle s'est concentrée là où le pétrole est le plus accessible, qui ne nécessite pas de forage en zone aride par exemple, ou encore là où l'or noir est profondément enfui sous la glace. Un prix de vente au plus haut et un prix de production en baisse. L'écart entre les deux s'est élargi et c'est cela qui explique les marges exceptionnelles de l'entreprise en 2022. TF1 | François Lenglet