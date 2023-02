Bénéfices record de Total : vers une ristourne à la pompe ?

Quand Total réalise le plus grand bénéfice de son histoire, les automobilistes, eux, s'interrogent en faisant le plein. Pourrait-il y avoir une nouvelle ristourne ? Oui, selon le PDG de Total. Mais seulement sur le diesel, et à une condition : que le prix du litre repasse au-dessus de deux euros. De quel montant pourra être ce rabais ? Et pourquoi attendre que le prix augmente ? Pour l’instant, au siège de l’entreprise, tout cela reste très flou. En attendant une hypothétique ristourne, où va l’argent de Total ? Tout d’abord, aux actionnaires plus de seize milliards d’euros de dividendes vont être versés cette année. Les salariés, eux aussi, vont profiter de cette manne. Plus de 7 % d’augmentation, et 9 000 euros de prime d'intéressement en moyenne pour chacun. L’entreprise met aussi en avant ses investissements colossaux. Plus de 15 milliards d’euros l’année dernière dans le pétrole, le gaz, mais aussi pour un quart dans les énergies renouvelables. Total ne perd jamais une occasion de rappeler le montant de ses impôts et de ses taxes. Plus de 30 milliards d’euros à travers le monde, mais seulement 200 millions d’euros dans l'Hexagone où l’entreprise ne réalise qu’une infime partie de son chiffre d'affaires. TF1 | Reportage L. Zajdela, P. Dumortier, M. Alibert