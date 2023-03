Bénévoles pour les jeux : l'important est de participer

Accueillir le public comme à Rio, remettre les accréditations comme à Tokyo ou comme dans le clip des prochains JO, donner les serviettes aux athlètes, les transporter... Quelle que soit la mission, Dora-Lise Lembe Lombey, étudiante en communication, s'y voit déjà. Comme cette habitante de Saint-Denis, vous allez pouvoir vous inscrire à partir de mercredi sur le site "paris2024.org". Pour être éligible, il faut avoir plus de 18 ans, être motivé, disponible au moins dix jours, parler au moins le français ou l'anglais. Il s'agit d'un engagement bénévole. Donc, vous n'êtes pas rémunéré. Sont pris en charge les frais de restauration de métro, la tenue, mais pas l'hébergement ni les déplacements. Ce qui n'a jamais freiné, dans la vidéo en tête de cet article, cette famille du Nord, passionnée de bénévolat sportif. Comme dans les événements précédents, s'ils sont sélectionnés, ils prendront sur leurs congés, sans hésiter. Pour eux, c'est une super opportunité. Et ils en profitent car ça n'arrivera qu'une fois dans la vie, disent-ils. Ils sauront à la fin de cette année 2023, s'ils remporteront leur match à eux, rejoindre l'équipe des Jeux olympiques et paralympiques de Paris. TF1 | Reportage Y. Hovine, R. Roané, N. Clerc