Benzema rappelé : Deschamps a "passé outre son cas personnel"

Le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps, qui avait écarté Karim Benzema pendant plus de cinq ans, a "passé outre son cas personnel" et ses réticences passées pour rappeler l'attaquant du Real Madrid en vue de l'Euro cet été (11 juin-11 juillet), a-t-il déclaré mardi sur TF1. "Pour arriver à cette décision, il y a eu des étapes. On s'est vus, on a discuté longuement", a expliqué le sélectionneur après l'annonce. "Je ne veux pas faire de cas particuliers. J'ai toujours passé outre mon cas personnel, l'équipe de France ne m'appartient pas, elle est au-dessus de tout", a-t-il ajouté.