Bergerac : les femmes enceintes privées d'accouchement

Les salles d’accouchement sont vides et le service est à l’arrêt depuis trois jours. Sur les deux médecins obstétriciens de la maternité de Bergerac, un est tombé malade, juste avant de prendre sa garde. Impossible de trouver un remplaçant dans des délais si courts. Pour la première fois, les accouchements auront lieu ailleurs. Depuis samedi dernier, les deux sages-femmes de l'hôpital ont appelé des dizaines de futures mères, pour les prévenir du changement. Des femmes enceintes qui doivent accoucher à Périgueux ou à Libourne. À plus de 50 minutes de Bergerac, les trajets peuvent être angoissants, quand elles sont à quelques heures du terme. Et la maternité n’est pas le seul problème. La fermeture de l'établissement inquiète aussi Luc Cadillon, président du Comité de Défense du service public de santé et du médico-social du Bergeracois en Nouvelle-Aquitaine. Pour lui, l’État ne finance pas suffisamment les établissements publics. En 2022, 715 femmes ont accouché à la maternité de Bergerac. TF1 | Reportage Y. Chambon, N. Forestier